Cây thương dạng ống lồng thủy tinh 7 m | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.762-609.0Cây thương ống lồng TL 7 F với tầm với lên đến 7 m được làm từ sợi thủy tinh chắc chắn và nhẹ. Với các chốt tháo nhanh thực tế để rút và mở rộng đơn giản.
Chiều dài tay cầm ống thu phóng (m)
2 - 7
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 60
Vật liệu
Sợi thủy tinh
Nhân tố
5
Ren kết nối
M 18
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.1
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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