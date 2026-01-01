Cây thương dạng ống lồng thủy tinh 7 m | Kärcher

Hoàn hảo để làm sạch cửa sổ, mặt tiền và bảng điều khiển năng lượng mặt trời bằng chổi và nước thẩm thấu, ống lồng dài tới 7 m TL 7 F được làm từ sợi thủy tinh. Chốt tháo nhanh thực tế giúp bạn có thể rút và mở rộng thoải mái, lực kẹp có thể được đặt và điều chỉnh riêng một cách dễ dàng và không cần dụng cụ. Một đế có thể xoay đảm bảo làm việc rất đơn giản và tiện lợi - nếu cần, một dây đeo có thể được gắn trực tiếp vào đế.

Sử dụng đa chức năng Để làm sạch cửa sổ, mặt tiền và bảng điều khiển năng lượng mặt trời bằng nước thẩm thấu. Để làm sạch áp suất cao hoặc làm sạch áp suất thấp bằng chổi rửa. Công thái học tối đa Chốt tháo nhanh để nới lỏng kẹp mũi mác nhanh chóng và đơn giản. Đế xoay đảm bảo làm việc đơn giản và tiện dụng. Dễ sử dụng Điều chỉnh lực kẹp không cần dụng cụ ở các chốt tháo nhanh Có móc kẹp để dẫn ống nước ra ngoài cần phun Đế có móc để gắn dây đeo và khung đựng. An toàn tối đa Nút chặn kéo ra có chiều sâu và trực quan giúp tránh việc tháo rời không chủ ý. Phần tử mũi mác gốc không dẫn điện.