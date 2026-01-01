Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Chất bảo dưỡng CarpetPro RM 762 | Kärcher

    Kärcher RM 762 cleaning agent in a white plastic container with label detailing product information and usage instructions.

    Chất bảo dưỡng CarpetPro RM 762

    Mã đơn hàng: 6.295-852.0

    Chất tẩy rửa được chứng nhận Woolsafe dành cho tất cả các bề mặt vải. Sản phẩm giúp phủ kín các sợi vải, tăng khả năng chống chịu và cung cấp bảo vệ lâu dài trước bụi bẩn khô và ướt.
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