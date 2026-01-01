Chất bảo dưỡng CarpetPro RM 762 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.295-852.0Chất tẩy rửa được chứng nhận Woolsafe dành cho tất cả các bề mặt vải. Sản phẩm giúp phủ kín các sợi vải, tăng khả năng chống chịu và cung cấp bảo vệ lâu dài trước bụi bẩn khô và ướt.
Kích thước đóng gói (l)
5
Đơn vị gói (Unit)
2
pH
5
Trọng lượng (Kg)
5.025
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.435
Kích thước (D x R x C) (mm)
192 x 145 x 248
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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