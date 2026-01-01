Chất bảo dưỡng CarpetPro RM 762 | Kärcher

Việc sử dụng chất bảo dưỡng CarpetPro RM 762 của Kärcher sau khi làm sạch sâu giúp ngăn chặn hiệu quả việc tái bám bẩn nhanh chóng, kéo dài thời gian giữa các lần làm sạch, từ đó giảm chi phí. Chất bảo dưỡng đặc biệt này dành cho sợi tổng hợp và tự nhiên, được chứng nhận Woolsafe, giúp phủ kín các sợi vải thay vì bám dính lên chúng, và tăng khả năng chống chịu. Bụi khô sẽ dễ dàng bám trên bề mặt đã được xử lý và có thể hút sạch một cách đơn giản. Trong khi đó, bụi bẩn ướt sẽ tạo thành giọt nước trên bề mặt sợi vải, giúp việc loại bỏ dễ dàng hơn. CarpetPro Protector RM 762 phù hợp sử dụng với máy phun hút Puzzi hoặc các thiết bị phun đơn giản, và vì không chứa phốt phát, nó ngăn chặn sự hình thành tảo trong hệ thống nước.