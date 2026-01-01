Chất bảo vệ máy móc RM 110 PressurePro

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.295-303.0Chất bảo vệ máy móc RM 110 PressurePro giúp bảo vệ khỏi sự vôi hóa, dùng cho máy phun rửa áp lực cao nước nóng. Công thức mới đem lại sự bảo vệ khỏi trầm tích vôi trong các hệ thống đốt nóng (đến 150C) và bảo vệ khỏi sự ăn mòn.
Kích thước đóng gói (l)
10
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
9
Trọng lượng (Kg)
10.17
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.993
Kích thước (D x R x C) (mm)
230 x 188 x 307
Product
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng