Chất bảo vệ máy móc RM 110 PressurePro | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.295-312.0Chất bảo vệ máy móc RM 110 PressurePro giúp bảo vệ khỏi sự vôi hóa, dùng cho máy phun rửa áp lực cao nước nóng. Công thức mới đem lại sự bảo vệ khỏi trầm tích vôi trong các hệ thống đốt nóng (đến 150C) và bảo vệ khỏi sự ăn mòn.
Kích thước đóng gói (l)
1
Đơn vị gói (Unit)
6
pH
9
Trọng lượng (Kg)
1.014
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.143
Kích thước (D x R x C) (mm)
82 x 82 x 234
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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