Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Chất bảo vệ máy móc RM 110 PressurePro | Kärcher

    Orange container of Kärcher RM 110 cleaning solution with a white cap and label displaying product details.

    Chất bảo vệ máy móc RM 110 PressurePro

    Mã đơn hàng: 6.295-488.0

    Chất bảo vệ máy móc RM 110 PressurePro giúp bảo vệ khỏi sự vôi hóa, dùng cho máy phun rửa áp lực cao nước nóng. Công thức mới đem lại sự bảo vệ khỏi trầm tích vôi trong các hệ thống đốt nóng (đến 150C) và bảo vệ khỏi sự ăn mòn.
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