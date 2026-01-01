Chất giặt thảm nhanh khô CarpetPro RM 767

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-198.0Chất giặt thảm nhanh khô dạng lỏng CarpetPro RM 767 dùng cho các bề mặt sợi dệt và được bọc kín, giúp loại bỏ mùi không mong muốn và nâng cao vệ sinh sàn nhà.
Kích thước đóng gói (l)
10
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
7
Trọng lượng (Kg)
10.23
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.893
Kích thước (D x R x C) (mm)
230 x 188 x 307
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