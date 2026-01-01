Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher RM 767 carpet cleaner container with label detailing product information and usage instructions.

    Chất giặt thảm nhanh khô CarpetPro RM 767

    Mã đơn hàng: 6.295-198.0

    Chất giặt thảm nhanh khô dạng lỏng CarpetPro RM 767 dùng cho các bề mặt sợi dệt và được bọc kín, giúp loại bỏ mùi không mong muốn và nâng cao vệ sinh sàn nhà.
    Yêu cầu báo giá