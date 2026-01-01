Chất kết tinh sàn FloorPro RM 749

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-284.0Chất kết tinh khô cho các sàn đá vôi làm từ đá marble, terrazzo hoặc đá nhân tạo – giúp tạo ra sàn cứng hơn, bền bỉ hơn và bóng loáng hơn.
Kích thước đóng gói (l)
10
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
1
Trọng lượng (Kg)
10.39
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
11.3
Kích thước (D x R x C) (mm)
230 x 188 x 307
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