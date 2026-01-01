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    Kärcher FloorPro crystallising agent container with label showing marble floor images and product details.

    Chất kết tinh sàn FloorPro RM 749

    Mã đơn hàng: 6.295-284.0

    Chất kết tinh khô cho các sàn đá vôi làm từ đá marble, terrazzo hoặc đá nhân tạo – giúp tạo ra sàn cứng hơn, bền bỉ hơn và bóng loáng hơn.
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