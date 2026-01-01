Chất tẩy rửa CarperPro Icapsol, dạng viên RM 760 | Kärcher

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Hóa chất tẩy sạch sâu hiệu quả dùng cho công tác phun hút trên các lớp bọc sợi dệt hay chất liệu bọc đồ vật

Hòa tan dầu mỡ và các chất bẩn có gốc khoáng

Công nghệ iCapsol: không cần rửa sạch, giúp bề mặt nhanh khô lại

Thời gian xì khô ngắn hơn

Bảo vệ da nhờ đóng gói riêng lẻ của viên làm sạch

Viên nén tan trong màng hòa tan trong nước hơn là thúc đẩy làm sạch

Làm sạch nhẹ nhàng

Vệ sinh hiệu quả ở các mức nhiệt khác nhau

Không tan trong dung dịch tẩy rửa

Nâng cao vệ sinh sàn nhà

Mùi hương tươi mát và dễ chịu