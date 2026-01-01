Chất tẩy rửa CarperPro Icapsol, dạng viên RM 760 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.296-079.0Chất tẩy rửa CarperPro Icapsol, dạng viên RM 760 là một chất làm sạch sâu dùng cho các máy giặt thảm/sofa/nệm ở dạng viên nén.
Kích thước đóng gói (Tabs)
16
Đơn vị gói (Unit)
20
pH
8.9
Trọng lượng (Kg)
0.256
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.66
Kích thước (D x R x C) (mm)
70 x 61 x 135
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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