Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Chất tẩy rửa CarperPro Icapsol, dạng viên RM 760 | Kärcher

    Kärcher CarpetPro RM 760 box with blue carpet image, product details, and safety symbols. Made in Germany.

    Chất tẩy rửa CarperPro Icapsol, dạng viên RM 760

    Mã đơn hàng: 6.296-079.0

    Chất tẩy rửa CarperPro Icapsol, dạng viên RM 760 là một chất làm sạch sâu dùng cho các máy giặt thảm/sofa/nệm ở dạng viên nén.