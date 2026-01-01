Chất tẩy rửa dầu mỡ PressurePro RM 31

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-069.0Chất tẩy rửa dầu mỡ PressurePro RM 31 đậm đặc dùng cho máy phun rửa áp lực cao. Sử dụng ở mọi nhiệt độ, hiệu quả loại bỏ phần lớn các vết bẩn cứng đầu, như vết dầu, mỡ, muội đèn, nhựa đường và vết khói ám.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
14
Trọng lượng (Kg)
22.8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
24.218
Kích thước (D x R x C) (mm)
260 x 237 x 430
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