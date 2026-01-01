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    Black Kärcher oil and grease cleaner bottle with yellow cap, labelled "PressurePro Professional" and "RM 31."

    Chất tẩy rửa dầu mỡ PressurePro RM 31

    Mã đơn hàng: 6.295-584.0

    Chất tẩy rửa dầu mỡ PressurePro RM 31 đậm đặc dùng cho máy phun rửa áp lực cao. Sử dụng ở mọi nhiệt độ, hiệu quả loại bỏ phần lớn các vết bẩn cứng đầu, như vết dầu, mỡ, muội đèn, nhựa đường và vết khói ám.
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