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    Blue Kärcher RM 755 cleaning solution container with label detailing product information and usage instructions.

    Chất tẩy rửa làm bóng sàn RM 755

    Mã đơn hàng: 6.295-174.0

    Chất tẩy rửa tạo độ bóng không vệt, khô hoàn toàn, có thành phần dung môi, dùng để vệ sinh bảo dưỡng và làm sạch trung gian cho sàn và bề mặt. Lý tưởng cho sàn đá granite bóng cao.
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