Chất tẩy rửa làm bóng sàn RM 755

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-174.0Chất tẩy rửa tạo độ bóng không vệt, khô hoàn toàn, có thành phần dung môi, dùng để vệ sinh bảo dưỡng và làm sạch trung gian cho sàn và bề mặt. Lý tưởng cho sàn đá granite bóng cao.
Kích thước đóng gói (l)
10
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
11
Trọng lượng (Kg)
10.03
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.893
Kích thước (D x R x C) (mm)
230 x 188 x 307
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