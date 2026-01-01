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    White Kärcher PartsPro PC Bio 20 container with label showing cleaning agent use.

    Chất tẩy rửa linh kiện PC PartsPro Bio 20

    Mã đơn hàng: 6.295-261.0

    Chất tẩy rửa linh hoạt, có gốc nước, dịu nhẹ cho da, không chứa dung môi. Lý tưởng dùng cho kim loại nhạy cảm, ví dụ: nhôm, bạc, titan, v.v…nhằm loại bỏ dầu mỡ và các tạp chất khác.
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