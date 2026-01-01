Chất tẩy rửa linh kiện PC PartsPro Bio 20

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-261.0Chất tẩy rửa linh hoạt, có gốc nước, dịu nhẹ cho da, không chứa dung môi. Lý tưởng dùng cho kim loại nhạy cảm, ví dụ: nhôm, bạc, titan, v.v…nhằm loại bỏ dầu mỡ và các tạp chất khác.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
9
Trọng lượng (Kg)
20.04
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
21.5
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