Chất tẩy rửa linh kiện PC PartsPro Bio 20

Mã đơn hàng : 6.295-261.0

Chất tẩy rửa linh hoạt, có gốc nước, dịu nhẹ cho da, không chứa dung môi. Lý tưởng dùng cho kim loại nhạy cảm, ví dụ: nhôm, bạc, titan, v.v…nhằm loại bỏ dầu mỡ và các tạp chất khác.