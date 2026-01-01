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    Orange Kärcher RM 753 cleaning solution container with label detailing product information.

    Chất tẩy rửa sàn đá FloorPro RM 753

    Mã đơn hàng: 6.295-082.0

    Chất tẩy rửa sàn đá FloorPro RM 753 chuyên biệt dùng cho gạch lát bằng đá. Loại bỏ hoàn toàn vết dầu, mỡ và đất khoáng bám. Không làm ảnh hưởng đến tính năng chống trượt của gạch lát.
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