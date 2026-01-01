Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Chất tẩy rửa sàn đá FloorPro RM 753 | Kärcher

    Black Kärcher FloorPro Fine Stoneware Cleaner bottle with yellow cap, labelled for professional use.

    Chất tẩy rửa sàn đá FloorPro RM 753

    Mã đơn hàng: 6.295-587.0

    Chất tẩy rửa sàn đá FloorPro RM 753 chuyên biệt dùng cho gạch lát bằng đá. Loại bỏ hoàn toàn vết dầu, mỡ và đất khoáng bám. Không làm ảnh hưởng đến tính năng chống trượt của gạch lát.
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