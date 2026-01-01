Chất tẩy rửa sàn đá FloorPro RM 753 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.295-587.0Chất tẩy rửa sàn đá FloorPro RM 753 chuyên biệt dùng cho gạch lát bằng đá. Loại bỏ hoàn toàn vết dầu, mỡ và đất khoáng bám. Không làm ảnh hưởng đến tính năng chống trượt của gạch lát.
Kích thước đóng gói (l)
2.5
Đơn vị gói (Unit)
4
pH
11
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.05
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng