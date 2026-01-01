Chất tẩy rửa Vết mòn và vết bánh xe FloorPro RM 776, không chứa NTA

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-546.0Chất tẩy rửa Vết mòn và vết bánh xe FloorPro RM 776, không chứa NTA cực kỳ linh hoạt giúp loại bỏ các vết gây ra do cao su bị bào mòn và các vết từ xe cơ giới, các vết dầu, vết keo bám cứng đầu cũng như các lớp phủ bằng polymer và sáp.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
13
Trọng lượng (Kg)
21.26
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
22.31
Kích thước (D x R x C) (mm)
280 x 240 x 430
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