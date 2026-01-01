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    Black Kärcher PressurePro cleaner bottle with yellow cap, labelled for professional use, featuring an image of a building facade.

    Chất tẩy trung tính PressurePro Active Cleaner RM 55

    Mã đơn hàng: 6.295-579.0

    Tập trung chất lỏng cao áp đa năng, nhẹ nhàng để loại bỏ dầu mỡ, dầu và ô nhiễm khí thải. Lý tưởng để làm sạch mặt tiền và bề mặt nhạy cảm.
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