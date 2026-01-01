Chất tẩy trung tính PressurePro Active Cleaner RM 55

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-579.0Tập trung chất lỏng cao áp đa năng, nhẹ nhàng để loại bỏ dầu mỡ, dầu và ô nhiễm khí thải. Lý tưởng để làm sạch mặt tiền và bề mặt nhạy cảm.
Kích thước đóng gói (l)
2.5
Đơn vị gói (Unit)
4
pH
10
Trọng lượng (Kg)
2.515
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.919
Kích thước (D x R x C) (mm)
129 x 127 x 300
Product
Thông tin sản phẩm
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