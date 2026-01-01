Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Chổi cao su, thẳng, 300 mm, thẳng | Kärcher

    Black Kärcher window vac replacement blade with multiple attachment points, isolated on a white background.

    Chổi cao su, thẳng, 300 mm, thẳng

    Mã đơn hàng: 4.777-008.0

    Thẳng, chống dầu.
    Yêu cầu báo giá