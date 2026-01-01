Chổi cao su, thẳng, 300 mm, thẳng | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.777-324.0Chổi thẳng, chịu dầu, 300 mm. Để làm sạch, nhà bếp, nhà xưởng, nhà hàng, trạm đổ xăng, v.v.
Số lượng (Unit)
1
Số lượng trên mỗi đơn vị (Unit)
2
Màu sắc
Xám
Thiết kế
thẳng
Chiều dài (mm)
300
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.083
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com