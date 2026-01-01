Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Chổi cao su, thẳng, 300 mm, thẳng | Kärcher

    Black Kärcher brush strip with multiple attachment points, set against a white background.

    Chổi cao su, thẳng, 300 mm, thẳng

    Mã đơn hàng: 4.777-324.0

    Chổi thẳng, chịu dầu, 300 mm. Để làm sạch, nhà bếp, nhà xưởng, nhà hàng, trạm đổ xăng, v.v.
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