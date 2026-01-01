Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Chổi cao su, thẳng, 435 mm, thẳng | Kärcher

    Black Kärcher floor squeegee attachment with blue rubber blade, angled view on white background.

    Chổi cao su, thẳng, 435 mm, thẳng

    Mã đơn hàng: 4.777-097.0

    Thẳng thắn, tiêu chuẩn.
    Yêu cầu báo giá