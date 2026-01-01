Chổi cao su, thẳng, 435 mm, thẳng | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Số lượng (Unit)
1
Số lượng trên mỗi đơn vị (Unit)
2
Màu sắc
Xanh da trời
Thiết kế
thẳng
Chiều dài (mm)
435
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.225
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com