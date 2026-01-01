Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Chổi cao su, thẳng, 850 mm, thẳng | Kärcher

    Kärcher floor squeegee attachment with wheels and adjustable knobs on a metal frame.

    Chổi cao su, thẳng, 850 mm, thẳng

    Mã đơn hàng: 4.777-401.0

    Thẳng, có con lăn hỗ trợ. Chổi được chế tạo từ polyurethane trong suốt, chống dầu.
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