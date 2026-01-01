Chổi cao su, thẳng, 850 mm, thẳng | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.777-401.0Thẳng, có con lăn hỗ trợ. Chổi được chế tạo từ polyurethane trong suốt, chống dầu.
Chiều dài (mm)
850
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Trong suốt
Thiết kế
thẳng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.2
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng