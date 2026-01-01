Chống bắn tia nước hoàn toàn | Kärcher

Bộ phận bảo vệ chống tia nước rất dễ dàng gắn trực tiếp vào trụv của chổi lăn quay và có màng trong suốt đảm bảo tầm nhìn không bị che khuất của chổi làm sạch mọi lúc khi làm việc và dễ dàng thay đổi bằng khóa dán. Trong khi người dùng không bị ướt trong quá trình làm sạch mặt tiền, tấm chắn nước cũng đảm bảo kết quả làm sạch tốt hơn vì nước chảy ra khỏi mặt tiền và các hạt bụi bẩn sẽ tự động được rửa sạch.