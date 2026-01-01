Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Chống bắn tia nước hoàn toàn | Kärcher

    Kärcher roller brush attachment with transparent casing and black trim, designed for cleaning surfaces.

    Chống bắn tia nước hoàn toàn

    Mã đơn hàng: 4.762-621.0

    Bộ phận bảo vệ chống bắn tia nước có gắn khóa dán để xoay chổi lăn. Nhìn rõ bàn chải nhờ lớp phim trong suốt, đồng thời bảo vệ chống bắn tung tóe.
    Yêu cầu báo giá