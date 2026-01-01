Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Con lăn Microfibre, 300 mm | Kärcher

    White cylindrical roller with green stripes and black plastic end, designed for cleaning applications.

    Con lăn Microfibre, 300 mm

    Mã đơn hàng: 4.762-453.0

    Đầu tiên trên thế giới: Con lăn Microfibre, chiều dài 300 mm. Kết hợp sức mạnh làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những ưu điểm của công nghệ chổi lăn. Lý tưởng để làm sạch gạch đá mỹ nghệ.
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