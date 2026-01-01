Con lăn Microfibre, 300 mm | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.762-453.0

Đầu tiên trên thế giới: Con lăn Microfibre, chiều dài 300 mm. Kết hợp sức mạnh làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những ưu điểm của công nghệ chổi lăn. Lý tưởng để làm sạch gạch đá mỹ nghệ.