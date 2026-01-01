Con lăn Microfibre, 300 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.762-453.0Đầu tiên trên thế giới: Con lăn Microfibre, chiều dài 300 mm. Kết hợp sức mạnh làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những ưu điểm của công nghệ chổi lăn. Lý tưởng để làm sạch gạch đá mỹ nghệ.
Màu sắc
Xanh sáng
Chiều dài (mm)
300
Sợi
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.206
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.286
Kích thước (D x R x C) (mm)
330 x 75 x 70
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com