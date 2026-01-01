Con lăn Microfibre, 550 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.114-010.0Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-415.0.
Số lượng (Unit)
1
Sợi
Màu sắc
Xanh sáng
Chiều dài (mm)
550
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.112
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com