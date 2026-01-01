Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Con lăn Microfibre, 550 mm | Kärcher

    White cylindrical roller with green stripes, black core, isolated on a white background.

    Con lăn Microfibre, 550 mm

    Mã đơn hàng: 4.114-010.0

    Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-415.0.
    Yêu cầu báo giá