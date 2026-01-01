Con lăn Microfibre, 550 mm | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.114-010.0

Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-415.0.