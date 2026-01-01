Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Con lăn trên ống bọc, Cứng, Xanh lá, 530 mm | Kärcher

    Green cylindrical brush roller with textured surface and white core, set against a plain white background.

    Con lăn trên ống bọc, Cứng, Xanh lá, 530 mm

    Mã đơn hàng: 6.369-733.0

    Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch sâu các loại sàn không có kết cấu. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-415.0
    Yêu cầu báo giá