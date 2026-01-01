Con lăn trên ống bọc, Cứng, Xanh lá, 530 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.369-733.0Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch sâu các loại sàn không có kết cấu. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-415.0
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Xanh lá
cấp độ cứng
Cứng
Chiều dài (mm)
530
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com