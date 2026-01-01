Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Con lăn tước, Nâu, 400 mm | Kärcher

    Brown cylindrical roller brush with a textured surface and black plastic core, isolated on a white background.

    Con lăn tước, Nâu, 400 mm

    Mã đơn hàng: 8.635-691.0

    Tương thích với BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C.
    Yêu cầu báo giá