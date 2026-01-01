Cuộn ống nhựa tự động bao gồm ống áp lực cao, 15 m | Kärcher

Cuộn ống tự động của chúng tôi đi kèm với ống áp suất cao (15 m) được lắp ráp sẵn đã được quấn sẵn và do đó sẵn sàng để sử dụng ngay sau khi lắp đặt xong vào tường. Được dẫn động bởi một lò xo thép không gỉ chất lượng cao, cuộn vòi này rút ngắn thời gian thiết lập trước và sau các hoạt động, do đó giúp tăng năng suất. Khả năng quấn và tháo cuộn đáng tin cậy của ống áp suất cao đảm bảo việc xử lý đơn giản hơn và do đó thoải mái hơn cho người sử dụng, đồng thời cũng cải thiện an toàn lao động vì có thể tránh được các nguy cơ vấp ngã.