Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cuộn ống nhựa tự động bao gồm ống áp lực cao, 15 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with a yellow handle, mounted on a wall, featuring a coiled hose inside a black casing.

    Cuộn ống nhựa tự động bao gồm ống áp lực cao, 15 m

    Mã đơn hàng: 2.639-257.0

    Cuộn vòi tự động được gắn lò xo và sẵn sàng sử dụng khi treo tường. Đơn giản hóa việc xử lý ống áp suất cao, rút ​​ngắn thời gian thiết lập và tăng an toàn lao động.
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