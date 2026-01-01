Cuộn ống nhựa tự động bao gồm ống áp lực cao, 15 m | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.639-257.0Cuộn vòi tự động được gắn lò xo và sẵn sàng sử dụng khi treo tường. Đơn giản hóa việc xử lý ống áp suất cao, rút ngắn thời gian thiết lập và tăng an toàn lao động.
Chiều dài (m)
15
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
300
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
7.1
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com