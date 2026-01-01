Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cuộn ống thép không gỉ tự động, 20 m | Kärcher

    Stainless steel hose reel with a sturdy frame and handle, designed for efficient hose storage and management.

    Cuộn ống thép không gỉ tự động, 20 m

    Mã đơn hàng: 6.391-520.0

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