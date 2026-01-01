Cuộn ống thép không gỉ tự động, 20 m | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Chiều dài (m)
20
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 150
Áp lực tối đa (bar)
200
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
16.4
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Hướng dẫn sử dụng