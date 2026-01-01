Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cuộn ống thép không gỉ tự động, 40 m | Kärcher

    Stainless steel hose reel with black handle and mounting bracket, featuring a robust design and circular structure.

    Cuộn ống thép không gỉ tự động, 40 m

    Mã đơn hàng: 6.392-442.0

    Cuộn ống tự động mang lại mức độ an toàn và tiện lợi cao nhất cho việc cuộn và tháo cuộn ống HP. Ống áp suất cao tương thích, ví dụ: mã đặt hàng 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, bộ phụ kiện kết nối cuộn ống 1x).
    Yêu cầu báo giá