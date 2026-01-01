Cuộn ống thép không gỉ tự động, 40 m | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.392-442.0

Cuộn ống tự động mang lại mức độ an toàn và tiện lợi cao nhất cho việc cuộn và tháo cuộn ống HP. Ống áp suất cao tương thích, ví dụ: mã đặt hàng 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, bộ phụ kiện kết nối cuộn ống 1x).