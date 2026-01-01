Cuộn ống, tự động, phủ màu xám bazan, 20 m | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.392-105.0

Cuộn ống tự động mang lại mức độ an toàn và tiện lợi cao nhất cho việc cuộn và tháo cuộn ống HP. Ví dụ: mã đặt hàng 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) hoặc mã đặt hàng 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Tuổi thọ cao).