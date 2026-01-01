Cuộn ống tự động, sơn phủ, 20 m | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.392-106.0Cuộn vòi tự động bằng nhựa siêu bền. Khung thép sơn. Thích hợp cho ống cao áp 20 m.
Chiều dài (m)
20
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Màu sắc
Đen
Áp lực tối đa (bar)
250
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
11.2
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com