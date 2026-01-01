Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cuộn ống tự động, sơn phủ, 20 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow handle and black spool, mounted on a metal bracket.

    Cuộn ống tự động, sơn phủ, 20 m

    Mã đơn hàng: 6.392-106.0

    Cuộn vòi tự động bằng nhựa siêu bền. Khung thép sơn. Thích hợp cho ống cao áp 20 m.
    Yêu cầu báo giá