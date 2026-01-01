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    Cuộn ống tự động, thép/nhựa sơn tĩnh điện, 20 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with black circular design and white mounting bracket, featuring the Kärcher logo on the side.

    Cuộn ống tự động, thép/nhựa sơn tĩnh điện, 20 m

    Mã đơn hàng: 6.392-074.0

    Cuộn ống tự động cho ống cao áp 20 m. Bàn điều khiển được làm từ thép sơn tĩnh điện, vành được làm từ nhựa.
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