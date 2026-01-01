Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cuộn thu hồi ống tự động thép không gỉ/vật liệu tổng hợp, 20 m | Kärcher

    Black hose reel with a metal frame and central brass connector, designed for mounting, shown against a white background.

    Cuộn thu hồi ống tự động thép không gỉ/vật liệu tổng hợp, 20 m

    Mã đơn hàng: 6.392-083.0

    Cuộn ống tự động cho ống cao áp 20 m. Bàn điều khiển được làm từ thép không gỉ, vành được làm từ nhựa.
    Yêu cầu báo giá