Cuộn thu hồi ống tự động thép không gỉ/vật liệu tổng hợp, 20 m | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.392-083.0Cuộn ống tự động cho ống cao áp 20 m. Bàn điều khiển được làm từ thép không gỉ, vành được làm từ nhựa.
Chiều dài (m)
20
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 150
Màu sắc
Đen
Áp lực tối đa (bar)
200
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
13.15
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com