Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cuộn vòi tự động, thép không gỉ, bao gồm giá đỡ xoay, 20 m | Kärcher

    Kärcher hose reel with metal frame and yellow hose, mounted on a wall bracket.

    Cuộn vòi tự động, thép không gỉ, bao gồm giá đỡ xoay, 20 m

    Mã đơn hàng: 6.392-076.0

    Cuộn vòi tự động bằng thép không gỉ. Với giá đỡ xoay. Thích hợp cho ống cao áp 20 m.
    Yêu cầu báo giá