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    Kärcher upright vacuum cleaner with grey and black body, yellow accents, and ergonomic handle.

    Máy hút bụi dạng chổi đứng

    CV 38/2 Adv *EU

    Mã đơn hàng: 1.033-336.0

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