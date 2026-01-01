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    Grey Kärcher professional floor scrubber with black wheels and steering handle, shown on a white background.

    Máy hút bụi dạng chổi đứng

    CV 60/1 RS Bp Pack

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.012-109.0

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