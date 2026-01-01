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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi dạng chổi đứng
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.012-109.0
Điện áp (V)
36
Tần số (Hz)
50 - 60
Bề rộng vận hành (mm)
600
Lực hút (kPa / mbar)
11.7 / 117
Lưu lượng khí (l/h)
33.98
Hiệu suất (W)
1620
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
32
Độ ồn (dB(A))
68
Công suất mô-tơ chổi than (W)
373
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
187
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
323.6
Kích thước (D x R x C) (mm)
1241 x 787 x 1316
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng