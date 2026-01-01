Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi dạng chổi đứng CV 60/2 RS | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with steering wheel, side brush, and HEPA filter label, designed for professional cleaning.

    Máy hút bụi dạng chổi đứng

    CV 60/2 RS

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.011-027.0

    • Đối với sàn cứng và thảm dệt
    • Ống hút mềm có thể kéo dài với ống hút thẳng dễ dàng tháo rời
    • Bộ sạc tích hợp đã bao gồm khi giao hàng
    Yêu cầu báo giá