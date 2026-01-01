Máy hút bụi dạng chổi đứng CV 60/2 RS | Kärcher

Với hai bàn chải con lăn xoay ngược chiều và bàn chải bên cạnh thiết thực, máy hút bụi công nghiệp bàn chải CV 60/2 RS đa năng lý tưởng để làm sạch các loại vải trải sàn và tất cả các loại bề mặt cứng. Để làm sạch các khu vực nhỏ, thiết bị cung cấp một ống hút bằng nhôm với ống hút theo tiêu chuẩn và một đầu hút sàn kết hợp, cũng như các đầu phun nhỏ. Sạc và pin không được bao gồm trong giao hàng. Vì Gói Bp chỉ khả dụng với pin ABS, 2.641-669.7 và thứ tự thiết bị đồng thời.

Hệ thống chổi lăn chống quay ngược Sử dụng cho các bề mặt sàn cứng và bọc vải - không cần thay chổi. Các con lăn điều chỉnh tự động cho bất kỳ dạng thảm trải sàn nào. Ống hút có độ dài vòi kéo dài Ống hút cho phép vệ sinh bậc cầu thang và góc phòng dễ dàng, ngay cả ở những nơi có chạm tới. Ống vòi cũng có thể kéo dài theo yêu cầu. Thiết bị có thể tháo mở hoàn toàn Thay ắc-quy và túi lọc dễ dàng. Bảo dưỡng cực kỳ dễ dàng. Thiết kế mỏng Cực kỳ lưu động. Phù hợp với bất kỳ độ cao nào - lý tưởng để vệ sinh các tòa nhà nhiều tầng.