Máy hút bụi dạng chổi đứng CV 60/2 RS | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy hút bụi dạng chổi đứng
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.011-027.0
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Bề rộng vận hành (cm)
61
Lực hút (mbar / kPa)
117 / 11.7
Lưu lượng khí (l/s)
34
Dung tích thùng chứa (l)
17
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
32
Độ ồn (dB(A))
68
Công suất mô-tơ chổi than (W)
373
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
135
Kích thước (D x R x C) (mm)
1120 x 640 x 1290
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm