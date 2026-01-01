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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Nền tảng pin
Nền tảng pin 36V
Bề rộng vận hành (mm)
450
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
625
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
1800
Lực hút (mbar)
1
Dung tích thùng chứa (l)
20
Công suất (W)
300
Độ ồn (dB(A))
56
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp (V)
36
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
36.9
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
43.169
Kích thước (D x R x C) (mm)
980 x 675 x 1070
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng