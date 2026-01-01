Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher floor sweeper with grey body, black handle, and yellow accents, featuring a side brush and wheels.

    Máy quét hút thảm

    CVS 65/1 Bp

    Mã đơn hàng: 1.517-301.0

    • Hạn chế tiếng ồn khi vận hành
    Yêu cầu báo giá