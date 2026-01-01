Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu chà làm sạch bề mặt cứng FR 30 Me | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with brass nozzle, black handle, and brush, mounted on wheels.

    Đầu chà làm sạch bề mặt cứng FR 30 Me

    Mã đơn hàng: 2.640-355.0

    Phụ kiện làm sạch bề mặt bằng thép không gỉ chịu nước nóng với vòng bi gốm kép, bánh xe xoay không để lại dấu và kết nối ống hút. Lý tưởng để làm sạch trong nhà, ví dụ: ngành công nghiệp thực phẩm.
    Yêu cầu báo giá