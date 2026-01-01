Đầu chà làm sạch bề mặt cứng FR 30 Me | Kärcher

Phụ kiện làm sạch bề mặt chịu nước nóng, chất lượng cao FR 30 ME với vỏ thép không gỉ với chiều rộng làm việc 300 mm, lý tưởng để làm sạch trong nhà, ví dụ: ngành công nghiệp thực phẩm. Các tính năng bao gồm vòng bi gốm đôi, bánh xe xoay không để lại dấu và kết nối ống hút tích hợp để loại bỏ nước phun. Dữ liệu kỹ thuật: Max. 250 bar, 1100 l/h, 80°C. Bộ vòi phun phải được đặt hàng riêng.