Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu chà làm sạch bề mặt cứng FR 50 Me | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with dual handles and wheels, featuring a circular base and brass fittings.

    Đầu chà làm sạch bề mặt cứng FR 50 Me

    Mã đơn hàng: 2.111-023.0

    Phụ kiện làm sạch bề mặt bằng thép không gỉ chịu nước nóng với chiều rộng làm việc 500 mm. Lý tưởng cho các khu vực rộng lớn. Với vòng bi gốm đôi, tay cầm đẩy, bánh xe xoay không để lại dấu và hệ thống định lượng chất tẩy rửa.
    Yêu cầu báo giá