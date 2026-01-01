Đầu chà làm sạch bề mặt cứng FR 50 | Kärcher

Phụ kiện làm sạch bề mặt FR 50 có khả năng chống nước nóng, có vỏ bằng thép không gỉ và chiều rộng làm việc là 500 mm, thích hợp để làm sạch các khu vực rộng lớn. FR 50 có vòng bi gốm kép, tay cầm đẩy thuận tiện, bánh xe xoay không để lại dấu và hệ thống định lượng chất tẩy rửa áp lực thấp tích hợp. Bộ vòi phun phải được đặt hàng riêng. Dữ liệu kỹ thuật: Max. 250 bar, 1800 l/h, 80°C.