Đầu chà làm sạch bề mặt FR 30 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.642-997.0Khu vực phủ sóng lớn hơn tới 10 lần so với tia phun áp lực cao thông thường. Vỏ bằng nhựa cho khả năng cơ động tối ưu, ổ trục gốm kép cho thời gian làm việc lâu dài, khớp nối linh hoạt để xử lý thuận tiện. Bộ vòi phun cụ thể của máy phải được đặt hàng riêng.
Đường kính (mm)
300
Ren kết nối
M 18
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.3
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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