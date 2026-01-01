Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu chà làm sạch bề mặt FR 30 | Kärcher

    Grey Kärcher surface cleaner with a brass handle and black bristles, featuring the Kärcher logo and "Professional" label.

    Đầu chà làm sạch bề mặt FR 30

    Mã đơn hàng: 2.642-997.0

    Khu vực phủ sóng lớn hơn tới 10 lần so với tia phun áp lực cao thông thường. Vỏ bằng nhựa cho khả năng cơ động tối ưu, ổ trục gốm kép cho thời gian làm việc lâu dài, khớp nối linh hoạt để xử lý thuận tiện. Bộ vòi phun cụ thể của máy phải được đặt hàng riêng.
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