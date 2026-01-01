Đầu chà làm sạch bề mặt FR Classic | Kärcher

FR Classic là model cấp thấp trong dòng sản phẩm làm sạch bề mặt Kärcher để làm sạch bề mặt trong nhà và ngoài trời bằng cách chống bắn tung tóe. Phụ kiện này có áp lực làm việc ấn tượng lên đến 150 bar và tốc độ dòng nước 600 lít một giờ ở 40°C. Lưu ý: bộ vòi phun phải được đặt hàng riêng.