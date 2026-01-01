Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu chà làm sạch bề mặt FR Classic | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with a round black body, brass connector, and handle, surrounded by black bristles.

    Đầu chà làm sạch bề mặt FR Classic

    Mã đơn hàng: 2.643-476.0

    Là mẫu phụ kiện cơ bản lý tưởng trong dòng phụ kiện làm sạch bề mặt Kärcher để làm sạch bề mặt trong nhà và ngoài trời. Với bảo vệ chống văng và áp lực làm việc lên đến 150 bar.
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