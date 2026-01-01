Đầu chà làm sạch bề mặt FR Classic | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.643-476.0Là mẫu phụ kiện cơ bản lý tưởng trong dòng phụ kiện làm sạch bề mặt Kärcher để làm sạch bề mặt trong nhà và ngoài trời. Với bảo vệ chống văng và áp lực làm việc lên đến 150 bar.
Ren kết nối
M 18
Trọng lượng (Kg)
1.6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.07
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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