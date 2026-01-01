Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 30 Me | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with a round metal base, black handle, and attached hose, featuring wheels and warning labels.

    Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 30 Me

    Mã đơn hàng: 2.111-012.0

    Nhờ khả năng tự động hút nước bẩn, đầu chà làm sạch bằng thép không gỉ FRV 30 Me giúp làm sạch bề mặt hiệu quả hơn ở cả khu vực bên trong và bên ngoài. Làm sạch bằng nước nóng lên đến 85°C.
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