Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 30 Me | Kärcher

Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 30 Me bằng thép không gỉ có thể làm sạch bằng nước nóng lên đến 85°C. Nhờ tích hợp tính năng hút nước bẩn tự động, FRV 30 Me giúp làm sạch bề mặt hiệu quả hơn ở cả khu vực bên trong và bên ngoài. FRV 30 Me được trang bị ống hút dài 7,5 m chịu được nhiệt độ làm từ polyurethane. Các tính năng chất lượng bổ sung của đầu chà làm sạch bề mặt hiệu suất cao là con lăn lái không để lại dấu và ổ trục gốm kép. Dữ liệu kỹ thuật: Max. 250 bar, 1300 l/h. (Vui lòng đặt mua riêng bộ vòi phun dành riêng cho máy.)