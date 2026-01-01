Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 30 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.642-999.0Với tính năng hút nước bẩn tích hợp và tự động, FRV 30 giúp làm sạch bề mặt hiệu quả hơn. Không cần rửa lại bề mặt sau khi vệ sinh vì nước bẩn có thể được hút hết qua ống hút 5m được cung cấp. Các tính năng bổ sung bao gồm con lăn lái không để lại dấu và vòng bi gốm đôi. Bộ vòi phun của máy phải được đặt hàng riêng.
Ren kết nối
M 18
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.602
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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