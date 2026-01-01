Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 50 Me | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.111-024.0Làm sạch bề mặt với tính năng hút nước bẩn tự động cho các bề mặt rất lớn - điều này có nghĩa là FRV 50 Me. Làm sạch bằng nước nóng lên đến 85°C. FRV 50 Me có ống hút polyurethane 10m chịu được nhiệt độ. Các tính năng chất lượng bổ sung là con lăn lái không để lại dấu và ổ trục gốm kép. Bộ đầu phun dành riêng cho đầu chà phải được đặt hàng riêng. Tối đa 250 bar/ 2000 l/h / 85°C.
Ren kết nối
EASY!Lock
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
16.9
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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