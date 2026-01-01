Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 50 Me | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with metal handle, circular base, and attached hose, designed for cleaning large areas.

    Đầu chà làm sạch bề mặt FRV 50 Me

    Mã đơn hàng: 2.111-024.0

    Làm sạch bề mặt với tính năng hút nước bẩn tự động cho các bề mặt rất lớn - điều này có nghĩa là FRV 50 Me. Làm sạch bằng nước nóng lên đến 85°C. FRV 50 Me có ống hút polyurethane 10m chịu được nhiệt độ. Các tính năng chất lượng bổ sung là con lăn lái không để lại dấu và ổ trục gốm kép. Bộ đầu phun dành riêng cho đầu chà phải được đặt hàng riêng. Tối đa 250 bar/ 2000 l/h / 85°C.
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