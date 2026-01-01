Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun 090 cho đầu xịt 1 vòi HKF 50 | Kärcher

    Metal nozzle with hexagonal base and threaded end, designed for high-pressure applications.

    Đầu phun 090 cho đầu xịt 1 vòi HKF 50

    Mã đơn hàng: 6.415-447.0

    Đầu phun cho hoạt động hai đầu xịt
    Yêu cầu báo giá