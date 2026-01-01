Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun 3 tia, 028 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black and gold detailing, isolated on a white background.

    Đầu phun 3 tia, 028

    Mã đơn hàng: 4.767-144.0

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