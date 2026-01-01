Đầu phun 3 tia, 038 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 80
Ren kết nối
EASY!Lock
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
38
Áp lực tối đa (bar)
300
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.317
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com