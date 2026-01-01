Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun 3 tia, 038 | Kärcher

    Grey Kärcher nozzle attachment with textured grip and brass connector, isolated on a white background.

    Đầu phun 3 tia, 038

    Mã đơn hàng: 4.117-032.0

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