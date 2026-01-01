Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun áp lực 15° - 036 15°, 036 | Kärcher

    Metal nozzle with "Kärcher" engraved on the side, featuring a cylindrical shape and a central hole.

    Đầu phun áp lực 15° - 036 15°, 036

    Mã đơn hàng: 2.885-225.0

    Tia phẳng cho các vết ô nhiễm khó tẩy.
    Yêu cầu báo giá